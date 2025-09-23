ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча

Левый Берег официально объявил о прекращении сотрудничества с возглавлявшим «аист» Андреем Гаврюшовым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Мы искренне благодарим Андрея Валерьевича за профессионализм и вклад в становление наших футболистов. Желаем новых достижений и побед в дальнейшей тренерской карьере, – говорится в сообщении.

Левый Берег находится на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги с девятью баллами. Следующим соперником команды будет Металлист. Матч запланирован на 29 сентября.