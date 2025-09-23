Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
Украина. Первая лига
23 сентября 2025, 22:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча

Левый Берег уволил Андрея Гаврюшова

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ФК Левый Берег.

Левый Берег официально объявил о прекращении сотрудничества с возглавлявшим «аист» Андреем Гаврюшовым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Мы искренне благодарим Андрея Валерьевича за профессионализм и вклад в становление наших футболистов. Желаем новых достижений и побед в дальнейшей тренерской карьере, – говорится в сообщении.

Левый Берег находится на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги с девятью баллами. Следующим соперником команды будет Металлист. Матч запланирован на 29 сентября.

Андрей Гаврюшов отставка Первая лига Украины Левый Берег Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
