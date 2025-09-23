Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ

55-летний экс-футболист сборной Бразилии Кафу, являющийся двукратным чемпионом мира, высказал интересную точку зрения, почему переезд его молодых соотечественников в наше время в английскую Премьер-лигу вредит интересам «селесао».

«Боюсь, что чем больше бразильцев переходит в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира. Представьте, что вам еженедельно СМИ промывают мозги, говоря, что вы лучшие в мире, в то же время вы далеко не самые лучшие. Я предпочитаю Ла Лигу, потому что у них высокий менталитет, они стремятся дойти до финала и выиграть его. В Ла Лиге у них нет постоянных интервью перед телекамерами, чтобы лгать об испанских игроках или расхваливать их всему миру. Там говорят о футболе, а не о мифах», – сказал Кафу.

Отметим, что за свою карьеру футболиста Кафу никогда не играл в Англии, зато выступал в Бразилии, Испании и Италии.