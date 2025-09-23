Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ
Англия
23 сентября 2025, 16:44 |
672
3

Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ

Легендарный в прошлом фулбек считает, что по этой причине «селесао» теряют шансы на победу на ЧМ

23 сентября 2025, 16:44 |
672
3
Кафу объяснил, почему Бразилия страдает из-за трансферов игроков в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кафу

55-летний экс-футболист сборной Бразилии Кафу, являющийся двукратным чемпионом мира, высказал интересную точку зрения, почему переезд его молодых соотечественников в наше время в английскую Премьер-лигу вредит интересам «селесао».

«Боюсь, что чем больше бразильцев переходит в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира. Представьте, что вам еженедельно СМИ промывают мозги, говоря, что вы лучшие в мире, в то же время вы далеко не самые лучшие. Я предпочитаю Ла Лигу, потому что у них высокий менталитет, они стремятся дойти до финала и выиграть его. В Ла Лиге у них нет постоянных интервью перед телекамерами, чтобы лгать об испанских игроках или расхваливать их всему миру. Там говорят о футболе, а не о мифах», – сказал Кафу.

Отметим, что за свою карьеру футболиста Кафу никогда не играл в Англии, зато выступал в Бразилии, Испании и Италии.

По теме:
Леванте – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Кафу сборная Бразилии по футболу чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»
Футбол | 23 сентября 2025, 16:54 0
Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»
Владислав ЛУПАШКО – об отставке: «Все читают новости, кроме меня»

Коуч пояснил важность победы в 6 туре УПЛ

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23 сентября 2025, 07:35 5
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу

Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Футбол | 23.09.2025, 09:15
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Футбол | 23.09.2025, 11:26
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Дембеле и Золотой мяч: победителей почти всегда судят
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inoj
Комусь цікава думка цього любителя "руССкага мира"?
Ответить
0
SHN
Менталитет бабла.
 Пока Барса и Реал платили играли там. Пока СериАл в 90-е котировался по зп.
Ответить
-1
Saar
Італія, Бразилія, Іспанія, Аргентина і Португалія- південні збірні відрізняються менталітетом від всіх інших.
Ответить
-1
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 29
Теннис
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 19
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем