Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы на игру
Кубок Украины
23 сентября 2025, 12:43 | Обновлено 23 сентября 2025, 12:54
Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится 23 сентября в 13:00

УАФ

23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Олимпия» и «Лесное».

Начало игры в 13:00 по Киеву.

Главным арбитром матча будет Людмила Тельбух из Днепра.

Перед началом игры наставники обеих команд назвали стартовые составы на игру.

Стали известны стартовые составы на игру Олимпия – Лесное:

Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денгофф – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Олимпия – Лесное
Кубок Украины по футболу Олимпия Савинцы Лесное стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
