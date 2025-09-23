Кубок Украины23 сентября 2025, 12:43 | Обновлено 23 сентября 2025, 12:54
Олимпия – Лесное. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится 23 сентября в 13:00
23 сентября 2025, 12:43 | Обновлено 23 сентября 2025, 12:54
23 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Олимпия» и «Лесное».
Начало игры в 13:00 по Киеву.
Главным арбитром матча будет Людмила Тельбух из Днепра.
Перед началом игры наставники обеих команд назвали стартовые составы на игру.
Стали известны стартовые составы на игру Олимпия – Лесное:
