Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2025, 09:53 |
598
0

ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»

Наставник киевского клуба ответил на вопросы журналистов после ничьей с «Александрией»

23 сентября 2025, 09:53 |
598
0
ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

После финального свистка главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов и прокомментировал состояние Руслана Нещерета и Анхеля Торреса, которые не сыграли против «горожан»:

– Отсутствие Нещерета как объясните?

– У нас здоровая конкуренция, будет играть тот, кто выглядит лучше на сегодняшний момент. Это касается не только Нещерета, но и других футболистов «Динамо».

– Анхель Торрес не попал в заявку в последних матчах, новостей о его травме не было. Можете как-то прокомментировать?

– Плохо вы информацию ищете. Он травмирован и даже не тренируется с командой. У него идет восстановление после того, как он повредил мышцы. Как мне сказали врачи, еще примерно неделю он точно не будет заниматься с командой, а затем начнет работать индивидуально, – сообщил Шовковский.

По теме:
Андрей ГАВРЮШОВ: «Я беру ответственность за результат на себя»
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень качественно провели второй тайм»
Левый Берег – Буковина – 1:3. Уверенная победа в гостях. Видео голов
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия Александр Шовковский Руслан Нещерет Анхель Торрес
Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23 сентября 2025, 02:08 2
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем

Украинский защитник провел на поле весь матч

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23 сентября 2025, 07:35 4
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу

Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора

Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Футбол | 23.09.2025, 08:25
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Забарный прокомментировал поражение в матче с Марселем
Футбол | 23.09.2025, 08:58
Забарный прокомментировал поражение в матче с Марселем
Забарный прокомментировал поражение в матче с Марселем
Арда ТУРАН: «Я очень люблю его как футболиста»
Футбол | 23.09.2025, 02:36
Арда ТУРАН: «Я очень люблю его как футболиста»
Арда ТУРАН: «Я очень люблю его как футболиста»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 139
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем