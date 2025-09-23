ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

После финального свистка главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов и прокомментировал состояние Руслана Нещерета и Анхеля Торреса, которые не сыграли против «горожан»:

– Отсутствие Нещерета как объясните?

– У нас здоровая конкуренция, будет играть тот, кто выглядит лучше на сегодняшний момент. Это касается не только Нещерета, но и других футболистов «Динамо».

– Анхель Торрес не попал в заявку в последних матчах, новостей о его травме не было. Можете как-то прокомментировать?

– Плохо вы информацию ищете. Он травмирован и даже не тренируется с командой. У него идет восстановление после того, как он повредил мышцы. Как мне сказали врачи, еще примерно неделю он точно не будет заниматься с командой, а затем начнет работать индивидуально, – сообщил Шовковский.