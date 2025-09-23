Забарный прокомментировал поражение в матче с Марселем

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный после поражения в гостевом матче с «Марселем» попытался найти причины неудачи.

Действующий чемпион Франции уступил на «Велодроме» со счетом 0:1, автором единственного гола стал защитник «Марселя» Найеф Агеред.

«Это футбол, все может случиться. Матч был сложным, я считаю, что мы должны были выиграть. Я не говорю, что мы плохо играли. Мы контролировали игру, могли сыграть лучше, но это футбол», – сказал Забарный.

После матча украинский футболист получил от статистического портала SofaScore четвертую самую высокую оценку в команде – 7.1.