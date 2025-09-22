Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ

В понедельник, 22 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Результат этого матча прокомментировал наставник «Александрии» Кирилл Нестеренко.

«Для нашей команды – это очень важная ничья. В первую очередь, потому что это волевая ничья. Спасибо ребятам, что они, несмотря на все трудности, сегодня сумели переломить ход встречи и добились важной ничьей.

Оба матча, которые мы провели с «Динамо» за эти дни, были непростыми, но, наверное, сегодняшний поединок был более сложным. В предыдущей игре нам помогали наши болельщики, а это очень важный фактор для нас.

Мы не планировали играть на сохранение счета, понимали, что в конце первого тайма у нас были большие трудности. Считаю, что потом нам удалось закрыть свободное пространство, которым пользовалось «Динамо», и переломить ход матча», – сказал Нестеренко.