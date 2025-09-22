Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 19:24 | Обновлено 22 сентября 2025, 19:34
943
1

Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ

Поединок завершился вничью 2:2

22 сентября 2025, 19:24 | Обновлено 22 сентября 2025, 19:34
943
1
Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

В понедельник, 22 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Результат этого матча прокомментировал наставник «Александрии» Кирилл Нестеренко.

«Для нашей команды – это очень важная ничья. В первую очередь, потому что это волевая ничья. Спасибо ребятам, что они, несмотря на все трудности, сегодня сумели переломить ход встречи и добились важной ничьей.

Оба матча, которые мы провели с «Динамо» за эти дни, были непростыми, но, наверное, сегодняшний поединок был более сложным. В предыдущей игре нам помогали наши болельщики, а это очень важный фактор для нас.

Мы не планировали играть на сохранение счета, понимали, что в конце первого тайма у нас были большие трудности. Считаю, что потом нам удалось закрыть свободное пространство, которым пользовалось «Динамо», и переломить ход матча», – сказал Нестеренко.

По теме:
ВИДЕО. Как Изаки Силва принес Шахтеру победу в матче с Зарей на 87-й минуте
Шахтер – Заря – 1:0. Горняки вырвали победу на 87-й. Видео гола и обзор
Все решилось в концовке. Шахтер вырвал победу у Зари
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия Кирилл Нестеренко
Дмитрий Олейник Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Футбол | 22 сентября 2025, 19:05 0
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22 сентября 2025, 05:05 1
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала

Килиан предпочитает играть с Родриго, а не с Винисиусом

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 14:32
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Обрізка двух ЦЗ Динамо, а потім не зрозумілі дії навколо Мустафи , який і забив . Ось твоє "переломити хід матчу" 
Ответить
0
Популярные новости
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем