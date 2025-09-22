Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проблемы Жироны. Цыганков и еще семь футболистов не сыграют в матче Ла Лиги
Испания
22 сентября 2025, 15:57
Проблемы Жироны. Цыганков и еще семь футболистов не сыграют в матче Ла Лиги

Витор Рейс и Аксель Витсель заработали удаления в прошлом туре, пятеро игроков травмированы

22 сентября 2025, 15:57
Проблемы Жироны. Цыганков и еще семь футболистов не сыграют в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 23 сентября, состоится матч шестого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Команды сыграют на стадионе «Estadio San Mames» в Бильбао, встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер каталонской команды Мичел столкнулся с огромными проблемами – сразу восемь игроков не сыграют в предстоящем поединке из-за травм или красных карточек.

Защитники Витор Рейс и Аксель Витсель не смогут выйти на поле, так как были удалены в игре пятого тура против «Леванте» (0:4). Голкиперы Владислав Крапивцов, Хуан Карлос, полузащитники Рикард Артеро, Давид Лопес и Тома Лемар, а также вингер Виктор Цыганков не попали в итоговую заявку из-за травм.

«Жирона» набрала один балл и продолжает замыкать турнирную таблицу, занимая 20-е место. «Атлетик» разместился на седьмой позиции, в активе клуба – девять очков.

Заявка Жироны на матч шестого тура Ла Лиги против Атлетика Бильбао:

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао Атлетик - Жирона Жирона Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Тома Лемар Давид Лопес Сильва Аксель Витсель Витор Рейс Мичел (Мигель Анхель Санчес) заявка
Николай Титюк Источник: ФК Жирона
Комментарии 0
