ФОТО. Сила в стае. Как выглядит волк – талисман житомирского Полесья
Волк – яркий персонаж с желто-зеленым лицом
Житомирское «Полесье» показало, как выглядит волк – талисман клуба УПЛ.
В костюме на фото – яркий персонаж с желто-зеленым лицом и выразительными глазами, что символизирует боевой дух клуба.
На фото талисман позирует в футболке с надписью «Сила в стае» и логотипом Полесья, держа в руках продукцию партнера клуба.
Маскот команды должен стать любимцем болельщиков, поддерживать Полесье на матчах и дарить положительные эмоции детям и взрослым.
Житомирский клуб – один из немногих, кто активно развивает собственный бренд и работу с фанатами.
