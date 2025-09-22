Житомирское «Полесье» показало, как выглядит волк – талисман клуба УПЛ.

В костюме на фото – яркий персонаж с желто-зеленым лицом и выразительными глазами, что символизирует боевой дух клуба.

На фото талисман позирует в футболке с надписью «Сила в стае» и логотипом Полесья, держа в руках продукцию партнера клуба.

Маскот команды должен стать любимцем болельщиков, поддерживать Полесье на матчах и дарить положительные эмоции детям и взрослым.

Житомирский клуб – один из немногих, кто активно развивает собственный бренд и работу с фанатами.

ФОТО. Сила в стае. Как выглядит волк – талисман житомирского Полесья