Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 13:29 | Обновлено 22 сентября 2025, 13:30
Стало известно, рассматривают ли Карпаты возможность отставки Лупашко

Русол продолжает верить в главного тренера

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Как стало известно Sport.ua, если и произойдут изменения у руля «Карпат», которые неудачно выступают в этом сезоне, то не раньше октябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

По имеющейся информации, даже после вылета из Кубка Украины от перволиговой «Буковины», вопрос об отставке главного тренера Владислава Лупашко не рассматривался. Генеральный директор ФК Андрей Русол продолжает верить, что рулевой сумеет наверстать упущенное в чемпионате. Хотя в ближайших турах это сделать будет сложно, ведь «Оболони», «Динамо» и «Александрии» также очень нужны очки.

Что касается потенциальных преемников Лупашко, если дело все-таки дойдет до его увольнения, то на сегодняшний момент кандидатура известного специалиста Юрия Вернидуба среди них отсутствует. Более интересен для «зелено-белых» – руководитель «Ингульца» Василий Кобин, но за его переход придется заплатить серьезные деньги. Владелец «Карпат» Владимир Матковский не хочет наступить на те же грабли, потому что в прошлом году приглашение Лупашко из того же «Ингульца» обошлось ему в более чем 200 тысяч евро, а каких-либо ощутимых дивидендов не принесло.

Сейчас «Карпаты» занимают в УПЛ 12-е место, набрав четыре очка.

Андрей Русол Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
