Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Заря
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 11:44 |
86
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Заря

Поединок шестого тура УПЛ 2025/26 состоится 22 сентября и начнется в 18:00

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Заря
Коллаж Sport.ua

22 сентября донецкий Шахтер сыграет против луганской Зари в матче шестого тура УПЛ 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет Виталий Романов из города Днепр.

За пять туров Шахтер набрал 11 очков. На счету Зари семь пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
