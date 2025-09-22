22 сентября донецкий Шахтер сыграет против луганской Зари в матче шестого тура УПЛ 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего поединка будет Виталий Романов из города Днепр.

За пять туров Шахтер набрал 11 очков. На счету Зари семь пунктов.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Заря

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.