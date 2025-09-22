Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
22 сентября 2025, 15:21
Левый Берег и Буковина проводят матч 7-го тура. Стартовые составы

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег» и начнется в 16:00

Левый Берег и Буковина проводят матч 7-го тура. Стартовые составы
ФК Левый Берег

В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Левый Берег» на своем поле сыграет с «Буковиной».

«Левый Берег» провел пять матчей. Поединок с ФК «Чернигов» так и не начался из-за продолжительной воздушной тревоги и пройдет позже. В активе «Левого Берега» три победы при двух поражениях и седьмое место в турнирной таблице.

«Буковина» начала сезон с двух нулевых ничьих. Затем команда Сергея Шищенко выиграла четыре матча подряд. Также «Буковина» в 1/16 Кубка Украины обыграла «Карпаты».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

чемпионат Украины по футболу стартовые составы Первая лига Украины Буковина Черновцы Левый Берег Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
