Левый Берег и Буковина проводят матч 7-го тура. Стартовые составы

В понедельник, 22 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Левый Берег» на своем поле сыграет с «Буковиной».

«Левый Берег» провел пять матчей. Поединок с ФК «Чернигов» так и не начался из-за продолжительной воздушной тревоги и пройдет позже. В активе «Левого Берега» три победы при двух поражениях и седьмое место в турнирной таблице.

«Буковина» начала сезон с двух нулевых ничьих. Затем команда Сергея Шищенко выиграла четыре матча подряд. Также «Буковина» в 1/16 Кубка Украины обыграла «Карпаты».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.