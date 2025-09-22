В понедельник, 22 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» сыграет против львовских «Карпат»

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13.00 по киевскому времени.

Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

