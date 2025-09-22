Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Довбик провел хороший матч, когда вышел на замену»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Лацио» (1:0) в матче

– Какие у вас ощущения после этой победы? Лоренцо Пеллегрини стал ключевым игроком.

– Мне удалось наблюдать за тренировками, за игроками, за тем, как Пеллегрини работал в последние недели. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы поставить его сегодня в стартовый состав. Он имеет отличные качества, но он также может быть отличным атлетом. Я был очень доволен игрой до того момента, как мы получили численное преимущество. После этого мы рисковали испортить матч, в который играли очень хорошо».

– Может ли такой игрок, как Пеллегрини, стать важным козырем?

– Пеллегрини отлично бьет по мячу и имеет отличное ощущение момента для рывков, но это не должно быть его единственной задачей. Он должен играть полузащитника и создавать моменты, как поступил сегодня. Есть куда совершенствоваться нашим нападающим. Они много трудятся. Фергюсон и Суле провели отличный матч, как и Довбик, когда вышел на замену. То, насколько они будут развиваться, будет определять, поднимется ли уровень команды. Это относится и к другим. В нападении нам нужен каждый».

– Насколько важна страсть Пеллегрини для будущего?

– Я не могу говорить о его прошлом, но я нашел очень зрелого игрока. У него много страсти, как и у Манчини, Коне, Кристянте, но я не могу назвать всех. Он должен быть хорошим игроком, командным игроком, как и все остальные. Если он станет большим спортсменом, то выйдет на гораздо более высокий уровень».

– Насколько особенно дерби? И насколько продвинулась команда сейчас?

– Команда хорошо себя проявляет. У нас были проблемы с «Торино». Мы сыграли не на своем уровне. Не сделали того, что делали в предыдущих матчах. Мы плохо подготовились. Я хочу видеть прогресс и команды и отдельных игроков. Например, Рэнш сыграл хорошо, как и еще семеро-восемь футболистов. Я доволен тем, как игроки тренируются, всегда это говорил. Я всегда их хвалил».

– Как вы отпразднуете победу в своем первом дерби?

– Я очень рад, но в конце матча мне не удалось донести послание своим игрокам. Игра на тот момент была слишком сильно в нашу пользу. Мы могли иметь пространство, чтобы забить гораздо больше голов. Мы рисковали пропустить, и, возможно, это было бы даже справедливо, учитывая, сколько случая мы потеряли в финальные минуты. Мы счастливы и знаем, насколько важен этот матч, но уже сегодня вечером я должен начать думать о том, как улучшить эти последние 10 минут».