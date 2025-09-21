Нестареющий Перишич повторил достижение Мертенса за ПСВ
«Аякс» в принципиальном поединке против «ПСВ» показал очень низкий процент владения мячом
В шестом туре Эредивизи «ПСВ» дома сыграл вничью с «Аяксом» со счетом 2:2.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Иван Перишич стал первым после Дриса Мертенса (в сезоне 2012/13, 6 ассистов) игроком «ПСВ», который в первых шести матчах сезона Эредивизи отметился 5 ассистами.
Результативные передачи Ивана Перишича в Эредивизи 2025/26: «Спарта» (2), «Гронинген», «Неймеген», «ПСВ».
Процент владения мячом Аякса в матче составил всего 38,7%. Это самый низкий показатель амстердамцев в игре Эредивизи, начиная с января 2016 года (37,5% против «Витесса»).
5 - Ivan Perisic is the first PSV player with five assists in his first six Eredivisie matches of a season since Dries Mertens in 2012-13 (6). Plate. pic.twitter.com/RFoFZLhEl2— OptaJohan (@OptaJohan) September 21, 2025
38.7 - Ajax recorded 38.7 percent ball possession against PSV, their lowest percentage in a single Eredivisie game since January 2016 (37.5% v Vitesse). Atypical. pic.twitter.com/Nth2JkrEK0— OptaJohan (@OptaJohan) September 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира
Единственный гол забил Карим Адейеми