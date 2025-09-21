Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нестареющий Перишич повторил достижение Мертенса за ПСВ
Нидерланды
21 сентября 2025, 23:12 |
167
0

«Аякс» в принципиальном поединке против «ПСВ» показал очень низкий процент владения мячом

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

В шестом туре Эредивизи «ПСВ» дома сыграл вничью с «Аяксом» со счетом 2:2.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Иван Перишич стал первым после Дриса Мертенса (в сезоне 2012/13, 6 ассистов) игроком «ПСВ», который в первых шести матчах сезона Эредивизи отметился 5 ассистами.

Результативные передачи Ивана Перишича в Эредивизи 2025/26: «Спарта» (2), «Гронинген», «Неймеген», «ПСВ».

Процент владения мячом Аякса в матче составил всего 38,7%. Это самый низкий показатель амстердамцев в игре Эредивизи, начиная с января 2016 года (37,5% против «Витесса»).

чемпионат Нидерландов по футболу Аякс ПСВ статистика Иван Перишич Дрис Мертенс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
