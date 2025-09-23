Криштиану РОНАЛДУ: «Идиоты ничего не понимают в футболе»

Звездный португальский вингер саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду ответил людям, которые раскритиковали трансфер Жоау Феликса в саудовский клуб за 30 миллионов евро.

«Идиоты ничего не понимают в футболе, но все равно высказывают свое мнение», — отметил Роналду.

«Аль-Наср» начал новый сезон с трех побед, а Жоау Феликс умудрился в этих матчах забить пять голов.

Ранее стало известно, что пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду хочет усиления для своего нынешнего клуба «Аль-Наср».