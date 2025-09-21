Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд догнал Сульшера по количеству голов в АПЛ
Англия
21 сентября 2025, 22:14 |
317
0

Также в активе норвежца уже 20 голов в матчах Премьер-лиги в Лондоне

Холанд догнал Сульшера по количеству голов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил очередной гол за «Манчестер Сити».

Норвежский нападающий забил свой 20-й гол в 21-м матче АПЛ в Лондоне:

  • 6 – Вест Хэм Юнайтед
  • 3 – Арсенал, Челси, Кристал Пэлас, Тоттенхэм
  • 2 – Фулхэм

Нападающий «Манчестер Сити» забил уже 91 гол в АПЛ, тем самым повторив рекорд Уле Гуннар Сульшера среди всех норвежцев в истории лиги.

Лучшие норвежские бомбардиры в истории АПЛ

  • 91 – Уле Гуннар Сульшер
  • 91 – Эрлинг Холанд
  • 53 – Джошуа Кинг
  • 40 – Стеффен Иверсен

Холанд догнал Стерлинга по количеству голов в составе Манчестер Сити
Габриэл Мартинелли продолжил уникальную серию за Арсенал
152 результативных действия в 152 матчах. Холанд снова забил за Ман Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
