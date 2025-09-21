Холанд догнал Сульшера по количеству голов в АПЛ
Также в активе норвежца уже 20 голов в матчах Премьер-лиги в Лондоне
В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил очередной гол за «Манчестер Сити».
Норвежский нападающий забил свой 20-й гол в 21-м матче АПЛ в Лондоне:
- 6 – Вест Хэм Юнайтед
- 3 – Арсенал, Челси, Кристал Пэлас, Тоттенхэм
- 2 – Фулхэм
Нападающий «Манчестер Сити» забил уже 91 гол в АПЛ, тем самым повторив рекорд Уле Гуннар Сульшера среди всех норвежцев в истории лиги.
Лучшие норвежские бомбардиры в истории АПЛ
- 91 – Уле Гуннар Сульшер
- 91 – Эрлинг Холанд
- 53 – Джошуа Кинг
- 40 – Стеффен Иверсен
Erling Haaland has now scored 20 goals in 21 Premier League games in London:— Squawka (@Squawka) September 21, 2025
⚽⚽⚽⚽⚽⚽ vs. West Ham
⚽⚽⚽ vs. Arsenal
⚽⚽⚽ vs. Chelsea
⚽⚽⚽ vs. Crystal Palace
⚽⚽⚽ vs. Tottenham
⚽⚽ vs. Fulham
And he’s also scored 52 league goals in Manchester. 😀 pic.twitter.com/kPTpxbtojC
Most Premier League goals scored by Norwegians in the competition’s history:— Squawka (@Squawka) September 21, 2025
◎ 91 - Ole Gunnar Solskjaer
◉ 91 - Erling Haaland
One more for the outright record. 🇳🇴 pic.twitter.com/wstuIXz6Az
