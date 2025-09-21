Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 14:27 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:32
161
0
Стали известны стартовые составы ЛНЗ и Руха на поединок УПЛ
Матч 6-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Рух».
Местом проведения поединка станет стадион «Черкаси-Арена» в городе Черкассы.
Главным арбитром встречи будет Артем Михайлюк, начало матча в 15:30.
В турнирной таблице ЛНЗ занимает 10-е место и имеет семь очков в активе. А вот львовский клуб сейчас 16-й (три пункта).
Стартовые составы команд на матч ЛНЗ – «Рух»
