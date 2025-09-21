Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 14:27 | Обновлено 21 сентября 2025, 14:32
Стали известны стартовые составы ЛНЗ и Руха на поединок УПЛ

Матч 6-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30

УПЛ

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Рух».

Местом проведения поединка станет стадион «Черкаси-Арена» в городе Черкассы.

Главным арбитром встречи будет Артем Михайлюк, начало матча в 15:30.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает 10-е место и имеет семь очков в активе. А вот львовский клуб сейчас 16-й (три пункта).

Стартовые составы команд на матч ЛНЗ – «Рух»

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
