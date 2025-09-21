Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Англия
21 сентября 2025, 11:12 | Обновлено 21 сентября 2025, 11:14
72
0

21 сентября в 18:30 пройдет поединок 5-го тура чемпионата Англии

Коллаж Sport.ua

21 сентября в 18:30 пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне играют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры Микель Артета и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу свои команд.

Ман Сити имеет 6 очков и занимает 12-е место, Арсенал идет на 3-й позиции (9 пунктов).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
