Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
21 сентября в 18:30 пройдет поединок 5-го тура чемпионата Англии
21 сентября в 18:30 пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги.
На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне играют «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры Микель Артета и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу свои команд.
Ман Сити имеет 6 очков и занимает 12-е место, Арсенал идет на 3-й позиции (9 пунктов).
Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
Арсенал – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
