21 сентября в 18:30 пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги.

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне играют «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Главные тренеры Микель Артета и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу свои команд.

Ман Сити имеет 6 очков и занимает 12-е место, Арсенал идет на 3-й позиции (9 пунктов).

Где смотреть онлайн центральный матч тура АПЛ Арсенал – Манчестер Сити

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports