АПЛ в прошлом сезоне установила рекорд посещаемости матчей
Рейтинг касался исключительно европейских чемпионатов
В прошлом сезоне 2024/25 АПЛ стала лучшей европейской лигой по среднему количеству зрителей на матчах.
Средняя посещаемость матчей АПЛ составила 40.4 тысячи болельщиков.
На втором месте оказалась немецкая Бундеслига (38.7 тысяч), третья – итальянская Серия А (30.7 тысяч).
Топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству зрителей в сезоне 2024/25
- 40.4 тысячи – АПЛ
- 38.7 тысячи – Бундеслига
- 30.7 тысячи – Серия А
- 30.0 тысячи – Ла Лига
- 28.9 тысячи – Лига 1
- 20.0 тысяч – Эредивизи
- 17.3 тысяч – Премьершип Шотландии
- 12.7 тысяч – Экстракласа
- 12.3 тысяч – Лига Португалии
- 12.3 тысяч – Супер Лига Швейцарии
