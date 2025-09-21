АПЛ в прошлом сезоне установила рекорд посещаемости матчей

В прошлом сезоне 2024/25 АПЛ стала лучшей европейской лигой по среднему количеству зрителей на матчах.

Средняя посещаемость матчей АПЛ составила 40.4 тысячи болельщиков.

На втором месте оказалась немецкая Бундеслига (38.7 тысяч), третья – итальянская Серия А (30.7 тысяч).

Топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству зрителей в сезоне 2024/25

40.4 тысячи – АПЛ

38.7 тысячи – Бундеслига

30.7 тысячи – Серия А

30.0 тысячи – Ла Лига

28.9 тысячи – Лига 1

20.0 тысяч – Эредивизи

17.3 тысяч – Премьершип Шотландии

12.7 тысяч – Экстракласа

12.3 тысяч – Лига Португалии

12.3 тысяч – Супер Лига Швейцарии