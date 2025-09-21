Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
АПЛ в прошлом сезоне установила рекорд посещаемости матчей

Рейтинг касался исключительно европейских чемпионатов

В прошлом сезоне 2024/25 АПЛ стала лучшей европейской лигой по среднему количеству зрителей на матчах.

Средняя посещаемость матчей АПЛ составила 40.4 тысячи болельщиков.

На втором месте оказалась немецкая Бундеслига (38.7 тысяч), третья – итальянская Серия А (30.7 тысяч).

Топ-10 европейских чемпионатов по среднему количеству зрителей в сезоне 2024/25

  • 40.4 тысячи – АПЛ
  • 38.7 тысячи – Бундеслига
  • 30.7 тысячи – Серия А
  • 30.0 тысячи – Ла Лига
  • 28.9 тысячи – Лига 1
  • 20.0 тысяч – Эредивизи
  • 17.3 тысяч – Премьершип Шотландии
  • 12.7 тысяч – Экстракласа
  • 12.3 тысяч – Лига Португалии
  • 12.3 тысяч – Супер Лига Швейцарии
