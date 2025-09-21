Бруну Фернандеш присоединился к эксклюзивному клубу полузащитников МЮ
Португалец забил 100-й гол за клуб
В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.
Один из голов в матче забил атакующий хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 100-м в составе «МЮ» во всех турнирах.
Бруну Фернандеш стал лишь четвертым полузащитником «Манчестер Юнайтед», в активе которого 100+ голов, забитых за клуб.
Полузащитники Манчестер Юнайтед с 100+ голами
- 245 – Бобби Чарльтон (Англия)
- 168 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 155 – Пол Скоулз (Англия)
- 100 – Бруну Фернандеш (Португалия)
