  4. Бруну Фернандеш присоединился к эксклюзивному клубу полузащитников МЮ
Англия
21 сентября 2025, 01:58
Бруну Фернандеш присоединился к эксклюзивному клубу полузащитников МЮ

Португалец забил 100-й гол за клуб

Бруну Фернандеш присоединился к эксклюзивному клубу полузащитников МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Один из голов в матче забил атакующий хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 100-м в составе «МЮ» во всех турнирах.

Бруну Фернандеш стал лишь четвертым полузащитником «Манчестер Юнайтед», в активе которого 100+ голов, забитых за клуб.

Полузащитники Манчестер Юнайтед с 100+ голами

  • 245 – Бобби Чарльтон (Англия)
  • 168 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 155 – Пол Скоулз (Англия)
  • 100 – Бруну Фернандеш (Португалия)
По теме:
Бруну Фернандеш догнал Эрика Кантона по количеству голов за МЮ в АПЛ
Первый тайм на Олд Траффорд между МЮ и Челси вошел в историю АПЛ
Гарри МАГУАЙР: «В прошлом сезоне Ман Юнайтед в обороне играл хорошо»
Манчестер Юнайтед Бобби Чарльтон Пол Скоулз Райан Гиггз Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
