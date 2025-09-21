Бруну Фернандеш присоединился к эксклюзивному клубу полузащитников МЮ

В матче пятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома победил «Челси» со счетом 2:1.

Один из голов в матче забил атакующий хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш. Для португальца этот гол стал 100-м в составе «МЮ» во всех турнирах.

Бруну Фернандеш стал лишь четвертым полузащитником «Манчестер Юнайтед», в активе которого 100+ голов, забитых за клуб.

Полузащитники Манчестер Юнайтед с 100+ голами

245 – Бобби Чарльтон (Англия)

168 – Райан Гиггз (Уэльс)

155 – Пол Скоулз (Англия)

100 – Бруну Фернандеш (Португалия)