Ман Юнайтед и Челси встретятся в АПЛ в 67-й раз. Статистика противостояний

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже вскоре проведут 67-й очный матч в истории АПЛ.

20 сентября состоится игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 по Киеву.

В прошлых 66 поединках «пенсионеры» одержали на одну победу больше, чем «красные дьяволы» (20 на 19). Остальные матчи (27) завершились ничьей. Разница голов составляет 85:82 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Последний поединок между этими командами в Премьер-лиге завершился победой лондонцев (1:0).