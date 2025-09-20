Англия20 сентября 2025, 19:13 | Обновлено 20 сентября 2025, 19:14
Ман Юнайтед и Челси встретятся в АПЛ в 67-й раз. Статистика противостояний
«Красные дьяволы» смогут сравняться с «пенсионерами» по количеству побед
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже вскоре проведут 67-й очный матч в истории АПЛ.
20 сентября состоится игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 по Киеву.
В прошлых 66 поединках «пенсионеры» одержали на одну победу больше, чем «красные дьяволы» (20 на 19). Остальные матчи (27) завершились ничьей. Разница голов составляет 85:82 в пользу «Манчестер Юнайтед».
Последний поединок между этими командами в Премьер-лиге завершился победой лондонцев (1:0).
