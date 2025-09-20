Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 сентября 2025, 18:59 | Обновлено 20 сентября 2025, 19:31
МЮ добыл только одну победу в сезоне 2024/25 против 19 будущих соперников

Рубену Амориму предстоит непростая задача

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в следующих 19 матчах АПЛ встретится с соперниками, против которых клуб в первом круге прошлого сезона одержал только одну победу.

20 сентября состоится игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 по Киеву.

«Пенсионеры» являются первой командой в списке будущих соперников «красных дьяволов» в Премьер-лиге. Против них клуб из Манчестера в прошлом сезоне сыграл вничью (1:1).

Список будущих 19 соперников МЮ в АПЛ и результат встреч против них в сезоне 2024/25

  • Челси (дома) – ничья (1:1)
  • Брентфорд (выезд) – поражение (3:4)
  • Сандерленд (дома) – не встречались (выступал в Чемпионшипе)
  • Ливерпуль (выезд) – ничья (2:2)
  • Брайтон (дома) – поражение (1:3)
  • Ноттингем (выезд) – поражение (0:1)
  • Тоттенхэм (выезд) – поражение (0:1)
  • Эвертон (дома) – победа (4:0)
  • Кристал Пэлас (выезд) – ничья (0:0)
  • Вест Хэм (дома) – поражение (0:2)
  • Вулверхэмптон (выезд) – поражение (0:2)
  • Борнмут (дома) – поражение (0:3)
  • Астон Вилла (выезд) – ничья (0:0)
  • Ньюкасл (дома) – поражение (0:2)
  • Вулверхэмптон (дома) – поражение (0:1)
  • Лидс (выезд) – не встречались (выступал в Чемпионшипе)
  • Бернли (выезд) – не встречались (выступал в Чемпионшипе)
  • Ман Сити (дома) – ничья (0:0)
  • Арсенал (выезд) – поражение (0:2)

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед - Челси статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
