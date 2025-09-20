МЮ добыл только одну победу в сезоне 2024/25 против 19 будущих соперников

«Манчестер Юнайтед» в следующих 19 матчах АПЛ встретится с соперниками, против которых клуб в первом круге прошлого сезона одержал только одну победу.

20 сентября состоится игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 по Киеву.

«Пенсионеры» являются первой командой в списке будущих соперников «красных дьяволов» в Премьер-лиге. Против них клуб из Манчестера в прошлом сезоне сыграл вничью (1:1).

Список будущих 19 соперников МЮ в АПЛ и результат встреч против них в сезоне 2024/25