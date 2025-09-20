МЮ добыл только одну победу в сезоне 2024/25 против 19 будущих соперников
Рубену Амориму предстоит непростая задача
«Манчестер Юнайтед» в следующих 19 матчах АПЛ встретится с соперниками, против которых клуб в первом круге прошлого сезона одержал только одну победу.
20 сентября состоится игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Юнайтед» и «Челси». Начало встречи – в 19:30 по Киеву.
«Пенсионеры» являются первой командой в списке будущих соперников «красных дьяволов» в Премьер-лиге. Против них клуб из Манчестера в прошлом сезоне сыграл вничью (1:1).
Список будущих 19 соперников МЮ в АПЛ и результат встреч против них в сезоне 2024/25
- Челси (дома) – ничья (1:1)
- Брентфорд (выезд) – поражение (3:4)
- Сандерленд (дома) – не встречались (выступал в Чемпионшипе)
- Ливерпуль (выезд) – ничья (2:2)
- Брайтон (дома) – поражение (1:3)
- Ноттингем (выезд) – поражение (0:1)
- Тоттенхэм (выезд) – поражение (0:1)
- Эвертон (дома) – победа (4:0)
- Кристал Пэлас (выезд) – ничья (0:0)
- Вест Хэм (дома) – поражение (0:2)
- Вулверхэмптон (выезд) – поражение (0:2)
- Борнмут (дома) – поражение (0:3)
- Астон Вилла (выезд) – ничья (0:0)
- Ньюкасл (дома) – поражение (0:2)
- Вулверхэмптон (дома) – поражение (0:1)
- Лидс (выезд) – не встречались (выступал в Чемпионшипе)
- Бернли (выезд) – не встречались (выступал в Чемпионшипе)
- Ман Сити (дома) – ничья (0:0)
- Арсенал (выезд) – поражение (0:2)
