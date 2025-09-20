Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Плохие новости для Динамо. Кристал Пэлас получит солидное усиление перед ЛК

Адам Уортон, Исмаила Сарр и Вальтер Бенитес вернутся на поле быстрее, чем ожидалось

Плохие новости для Динамо. Кристал Пэлас получит солидное усиление перед ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

2 октября состоится матч первого тура Лиги конференций, в котором встретятся киевское «Динамо» и английский «Кристал Пэлас».

Команды сыграют на стадионе «Motor Lublin Arena» в польском Люблине. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени. Накануне стало известно о том, что три игрока английского клуба, которые сейчас находятся в лазарете, успеют восстановиться до встречи с чемпионами Украины.

Полузащитник Адам Уортон 31 августа в матче чемпионата с «Астон Виллой» получил повреждение приводной мышцы. Ожидалось, что он пропустит около трех недель, однако главный тренер команды Оливер Гласнер сообщил, что игрок вернется в ближайшие дни.

Вингер Исмаила Сарр втак же травмировался в матче с «Астон Виллой» – получил надрыв задней поверхности бедра. Сенегалец проведет первую тренировку 21 сентября и сможет выйти на поле в поединке Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Кроме того, голкипер «Кристал Пэлас» Вальтер Бенитес успеет восстановиться как раз к матчу с «Динамо». Аргентинец вывихнул палец во время тренировки и на данный момент не может заниматься с командой, однако сыграет против «бело-синих» в Лиге конференций.

Лига конференций Динамо Киев Кристал Пэлас Адам Уортон Исмаила Сарр травма
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
