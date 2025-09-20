Первая лига. Пробой и Ворскла назвали стартовые составы на матч 7-го тура

В субботу, 20 сентября, в Первой лиге пройдут матчи седьмого тура. «Пробой» на своем поле проведет поединок с полтавской «Ворсклой».

«Пробой» проводит первый сезон в Первой лиге. Команда начала сезон с победы. В следующих пяти матчах «Пробой» дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Ворскла» начала сезон с двух побед подряд. Однако затем команда Александра Бабича забуксовала. В четырех матчах «Ворскла» набрала два очка, не забив при этом ни одного мяча.

Поединок пройдет в городе Городенка на стадионе «Пробой-Арена». Начало матча в 14:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.