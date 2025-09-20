ФОТО. Экс-футболист Динамо завершил карьеру в 29. И вот чем он сейчас занят

Бывший защитник киевского «Динамо» Зураб Очигава неожиданно завершил карьеру в 29 лет, покинув азербайджанскую «Габалу» в августе 2024 года.

Зимой у него были разговоры с клубом из США, но он решил сосредоточиться на семье и бизнесе в Нью-Йорке, где развивает футбольную академию.

«Во всем должен быть смысл. Делать что-то только ради денег – не вижу смысла. Деньги не главное», – объяснял экс-футболист.

В июне 2024 года Зураб женился на Инне, а 5 января 2025-го у них родился сын, которого называют Сандриком. Крещение прошло в Барселоне.