Лига чемпионов
18 сентября 2025, 20:54 |
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона

Поединок первого тура еврокубка начнется 18 сентября в 22:00 по Киеву

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона
Коллаж Sport.ua

18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл (Англия) и Барселона (Испания).

Поединок пройдет на арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Эдди Хау и Ханси Флик назвали стартовые составы своих подопечных.

Звездный юный вундеркинд каталонцев Ламин Ямаль пропускает игру из-за травмы. В атаке сине-гранатовых с первых минут выйдут Роберт Левандовски, Рафинья, Фермин Лопес и Маркус Рэшфорд.

Стартовые составы на матч Ньюкасл – Барселона

Ньюкасл Барселона Лига чемпионов стартовые составы Эдди Хау Ханс-Дитер Флик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
