Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона
Поединок первого тура еврокубка начнется 18 сентября в 22:00 по Киеву
18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл (Англия) и Барселона (Испания).
Поединок пройдет на арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Перед стартом противостояния наставники коллективов Эдди Хау и Ханси Флик назвали стартовые составы своих подопечных.
Звездный юный вундеркинд каталонцев Ламин Ямаль пропускает игру из-за травмы. В атаке сине-гранатовых с первых минут выйдут Роберт Левандовски, Рафинья, Фермин Лопес и Маркус Рэшфорд.
Стартовые составы на матч Ньюкасл – Барселона
