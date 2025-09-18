Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона

18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл (Англия) и Барселона (Испания).

Поединок пройдет на арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Перед стартом противостояния наставники коллективов Эдди Хау и Ханси Флик назвали стартовые составы своих подопечных.

Звездный юный вундеркинд каталонцев Ламин Ямаль пропускает игру из-за травмы. В атаке сине-гранатовых с первых минут выйдут Роберт Левандовски, Рафинья, Фермин Лопес и Маркус Рэшфорд.

Стартовые составы на матч Ньюкасл – Барселона