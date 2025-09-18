Нива Тернополь и Полтава выбрали стартовые составы на матч Кубка Украины
Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в четверг, 18 сентября
В четверг, 18 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся тернопольская «Нива» и «Полтава».
Команды сыграют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Наставники команд определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала Кубка Украины.
Стартовые составы Нивы и Полтавы на матч Кубка Украины:
