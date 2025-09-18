Праздник не удался. Матч с Ливерпулем стал юбилейным для Облака

В среду, 17 сентября, состоялся поединок первого тура Лиги чемпионов между клубами «Ливерпуль» и мадридским «Атлетико».

Команды встретились на знаменитом стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Противостояние получилось достаточно напряжённым, в котором было забито пять мячей. «Атлетико» отыграл два гола по ходу встречи и был близок к ничьей, однако на последних секундах «Ливерпуль» вырвал минимальную победу – 3:2.

Этот матч стал знаковым для 32-летнего словенского голкипера «Атлетико» Яна Облака, который выступает за мадридский клуб с сезона 2014/15.

Опытный вратарь провел юбилейный, 500-й, поединок в составе «матрасников». Ян сохранил ворота «Атлетико» сухими почти в половине матчей, в которых участвовал – 226 игр.

Облак входит в тройку игроков, которые провели наибольшее количество матчей за «Атлетико». Выше Яна лишь полузащитник Аделардо, выступавший за клуб с 1959 по 1976 годы (504 поединка), и действующий футболист команды – Коке (688 поединков).