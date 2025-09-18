Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 13:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 14:01
Защитник Атлетико объяснил поражение в матче ЛЧ против Ливерпуля

Хави Галан отметил прогресс мадридского клуба, несмотря на негативный результат

Защитник Атлетико объяснил поражение в матче ЛЧ против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Галан

Защитник мадридского «Атлетико» Хави Галан поделился впечатлениями после результативного матча на стадионе «Энфилд» в первом туре Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Испанский клуб организовал камбэк и отыграл два мяча в ходе встречи, однако под занавес матча «Атлетико» пропустил и лишился ничьей (2:3).

«Поле было очень сложным, мы играли против одной из лучших команд Европы, и еще начали с 0:2 за 10 минут. Поэтому пришлось переворачивать игру. С самого начала мы не могли найти результат, сезон начался нестандартно, но я вижу, что команда прогрессирует – это было заметно недавно в Вильярреале и теперь на «Энфилде». Я считаю, что это правильный путь.

Гол на последних секундах? Они показали себя очень сильно под конец матча. В последние минуты у них было три-четыре опасных момента, и затем они забили гол. Нужно сохранять позитив – это еще не конец, в воскресенье у нас новый матч.

В конце концов, «Ливерпуль» очень силен на угловых, и именно этот фактор помог им победить. Нужно сохранить положительное впечатление от игры команды. Перевернуть счет 0:2 на таком стадионе очень сложно, особенно учитывая ту игру, которую мы показали.

Соперничество с Салахом? Когда играешь в Лиге чемпионов, всегда встречаешься с лучшими вингерами, и их остановить сложно.

Буду ли я уходить из команды? Я очень счастлив быть здесь. Чувствую это место как свой дом, когда выхожу играть и могу помочь команде на поле. Честно говоря, мне это очень приятно. А если нет – помогаю там, где нужно, даже если вне поля. Здесь я невероятно счастлив», – сказал Галан.

Хави Галан Атлетико Мадрид Челси Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
