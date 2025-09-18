Защитник Атлетико объяснил поражение в матче ЛЧ против Ливерпуля
Хави Галан отметил прогресс мадридского клуба, несмотря на негативный результат
Защитник мадридского «Атлетико» Хави Галан поделился впечатлениями после результативного матча на стадионе «Энфилд» в первом туре Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Испанский клуб организовал камбэк и отыграл два мяча в ходе встречи, однако под занавес матча «Атлетико» пропустил и лишился ничьей (2:3).
«Поле было очень сложным, мы играли против одной из лучших команд Европы, и еще начали с 0:2 за 10 минут. Поэтому пришлось переворачивать игру. С самого начала мы не могли найти результат, сезон начался нестандартно, но я вижу, что команда прогрессирует – это было заметно недавно в Вильярреале и теперь на «Энфилде». Я считаю, что это правильный путь.
Гол на последних секундах? Они показали себя очень сильно под конец матча. В последние минуты у них было три-четыре опасных момента, и затем они забили гол. Нужно сохранять позитив – это еще не конец, в воскресенье у нас новый матч.
В конце концов, «Ливерпуль» очень силен на угловых, и именно этот фактор помог им победить. Нужно сохранить положительное впечатление от игры команды. Перевернуть счет 0:2 на таком стадионе очень сложно, особенно учитывая ту игру, которую мы показали.
Соперничество с Салахом? Когда играешь в Лиге чемпионов, всегда встречаешься с лучшими вингерами, и их остановить сложно.
Буду ли я уходить из команды? Я очень счастлив быть здесь. Чувствую это место как свой дом, когда выхожу играть и могу помочь команде на поле. Честно говоря, мне это очень приятно. А если нет – помогаю там, где нужно, даже если вне поля. Здесь я невероятно счастлив», – сказал Галан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины
Британец дал совет Итауме