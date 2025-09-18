Япония – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября сборные Японии и Великобритании проведут матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Первая игра в китайском городе Шэньчжэнь начнется ориентировочно в 12:15 по Киеву. Все последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Япония – Великобритания

Эна Шибахара – Сонай Картал

Моюка Утидзима – Кэти Бултер

Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Джоди Баррейдж / Франческа Джонс

Победительницы противостояния в полуфинале командного турнира поборются против команды США.