Япония – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг
18 сентября сборные Японии и Великобритании проведут матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Первая игра в китайском городе Шэньчжэнь начнется ориентировочно в 12:15 по Киеву. Все последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Япония – Великобритания
- Эна Шибахара – Сонай Картал
- Моюка Утидзима – Кэти Бултер
- Сюко Аояма / Эри Ходзуми – Джоди Баррейдж / Франческа Джонс
Победительницы противостояния в полуфинале командного турнира поборются против команды США.
