Ханси ФЛИК: «Эдди Хау – отличный тренер»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла»:

«Я никогда здесь не был, но знаю, что здесь одна из лучших атмосфер. Я ожидаю отличную команду, которая будет играть интенсивно и внимательно следить за подборами. Эдди Хау — отличный тренер, и он проделал большую работу.

То, что мы увидели в матче против «Валенсии», было очень позитивным. Мы играем хорошо во всех аспектах. Важно играть против «Ньюкасла» с такой же уверенностью. Мы должны завладеть мячом и воспользоваться пробелами. Но это не будет легкий матч, потому что они очень сильны.

По моему опыту, всегда важно выкладываться на полную в каждой игре. Мы видели это в прошлом году. Мы научились на этом и должны становиться лучше каждый день. Я думаю, что каждый должен показать, насколько он хорош. Завтра мы это увидим. Мы должны показать, на что мы способны».

Матч «Ньюкасл» – «Барселона» состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.