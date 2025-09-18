Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ханси ФЛИК: «Эдди Хау – отличный тренер»
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 12:00
52
0

Ханси ФЛИК: «Эдди Хау – отличный тренер»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от игры с «Ньюкаслом»

18 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 12:00
52
0
Ханси ФЛИК: «Эдди Хау – отличный тренер»
УЕФА. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла»:

«Я никогда здесь не был, но знаю, что здесь одна из лучших атмосфер. Я ожидаю отличную команду, которая будет играть интенсивно и внимательно следить за подборами. Эдди Хау — отличный тренер, и он проделал большую работу.

То, что мы увидели в матче против «Валенсии», было очень позитивным. Мы играем хорошо во всех аспектах. Важно играть против «Ньюкасла» с такой же уверенностью. Мы должны завладеть мячом и воспользоваться пробелами. Но это не будет легкий матч, потому что они очень сильны.

По моему опыту, всегда важно выкладываться на полную в каждой игре. Мы видели это в прошлом году. Мы научились на этом и должны становиться лучше каждый день. Я думаю, что каждый должен показать, насколько он хорош. Завтра мы это увидим. Мы должны показать, на что мы способны».

Матч «Ньюкасл» – «Барселона» состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
39-летний тинейджер, Кейн – вездесущий. 14 мыслей про матч Баварии и Челси
Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Ньюкасл пресс-конференция Эдди Хау Лига чемпионов Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 18:45 23
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины

Команда получит техническое поражение

Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:54 7
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»

Украинец симпатизирует Джордин Джонс

Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Футбол | 18.09.2025, 11:55
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 92
Футбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем