Англия17 сентября 2025, 22:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:32
256
0
ВИДЕО. Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ
Эндрю Робертсон и Мохамед Салах отличились за первые 6 минут игры
17 сентября 2025, 22:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:32
256
0
17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ
Эндрю Робертсон и Мохамед Салах отличились за первые 6 минут игры.
ГОЛ! 1:0. Эндрю Робертсон, 4 мин
ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 6 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2025, 07:02 15
Попов не видит своего будущего в Киеве
Бокс | 17 сентября 2025, 06:20 3
Японец считает себя лучшим боксером в мире
Футбол | 17.09.2025, 08:19
Футбол | 17.09.2025, 17:29
Футбол | 17.09.2025, 22:17
Комментарии 0
Популярные новости
16.09.2025, 10:10 11
16.09.2025, 23:55 55
17.09.2025, 05:13 1
16.09.2025, 00:17 3
16.09.2025, 07:34 12
16.09.2025, 08:28 5
15.09.2025, 23:04 3
15.09.2025, 23:31 1