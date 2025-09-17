Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ
Англия
17 сентября 2025, 22:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:32
256
0

ВИДЕО. Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ

Эндрю Робертсон и Мохамед Салах отличились за первые 6 минут игры

17 сентября 2025, 22:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:32
256
0
ВИДЕО. Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ

Эндрю Робертсон и Мохамед Салах отличились за первые 6 минут игры.

ГОЛ! 1:0. Эндрю Робертсон, 4 мин

ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 6 мин

По теме:
ВИДЕО. Полное доминирование. Хвича забил второй гол в матче ПСЖ – Аталанта
Аякс – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Автогол: как Бавария вышла вперед в матче Лиги чемпионов с Челси
Ливерпуль Атлетико Мадрид Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико видео голов и обзор Эндрю Робертсон Мохамед Салах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17 сентября 2025, 07:02 15
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба

Попов не видит своего будущего в Киеве

Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Бокс | 17 сентября 2025, 06:20 3
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда

Японец считает себя лучшим боксером в мире

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17.09.2025, 08:19
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Андердог сражался до конца. Шахтер лишь минимально обыграл Полесье Ставки
Футбол | 17.09.2025, 17:29
Андердог сражался до конца. Шахтер лишь минимально обыграл Полесье Ставки
Андердог сражался до конца. Шахтер лишь минимально обыграл Полесье Ставки
Известный экс-игрок Ромы назвал главные слабости Довбика в Роме
Футбол | 17.09.2025, 22:17
Известный экс-игрок Ромы назвал главные слабости Довбика в Роме
Известный экс-игрок Ромы назвал главные слабости Довбика в Роме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 1
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 3
MMA
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем