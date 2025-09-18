ФОТО. Изаки Силва дебютировал за Шахтер
Хавбек вышел на игру с Полесьем Ставки в стартовом составе
17 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Игра началась в 15:30 по Киеву и завершилась минимальной победой гостей 1:0.
Бразильский хавбек горняков Изаки Силва вышел в стартовом составе своей команды, таким образом дебютировав за «Шахтер». Ему даже удалось забить гол, однако арбитры отменили мяч.
🤩 Ізакі 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 17, 2025
💫 Бразильський 18-річний півзахисник дебютував за «Шахтар» ⚒️#Shakhtar #ПоліссяСтавкиШахтар pic.twitter.com/Eo6m24OBxM
