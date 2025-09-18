Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 сентября 2025, 00:58
ФОТО. Изаки Силва дебютировал за Шахтер

Хавбек вышел на игру с Полесьем Ставки в стартовом составе

ФК Шахтер

17 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву и завершилась минимальной победой гостей 1:0.

Бразильский хавбек горняков Изаки Силва вышел в стартовом составе своей команды, таким образом дебютировав за «Шахтер». Ему даже удалось забить гол, однако арбитры отменили мяч.

По теме:
ВИДЕО. В Буковине показали подготовку к кубковому матчу с Карпатами
Лука Мейреллиш стал 8-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26
Вячеслав КОЙДАН: «Чернигов достиг исторического результата»
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
