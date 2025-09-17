ФОТО. Игрок Динамо получил травму в матче Кубка Украины против Александрии
Александр Шовковский вынужденно заменил Владислава Кабаева в перерыве матча
17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.
Коллективы играют на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Наставник киевлян Александр Шовковский в перерыве произвел вынужденную замену – вместо Владислава Кабаева он выпустил Шолу Огундана.
Кабаев получил повреждение на 35-й минуте – жестко в подкате против него сыграл Андрей Кулаков, которого судья «наградил» желтой карточкой.
Владислав доиграл первый тайм, но на вторую 45-минутку уже не вышел.
