17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник киевлян Александр Шовковский в перерыве произвел вынужденную замену – вместо Владислава Кабаева он выпустил Шолу Огундана.

Кабаев получил повреждение на 35-й минуте – жестко в подкате против него сыграл Андрей Кулаков, которого судья «наградил» желтой карточкой.

Владислав доиграл первый тайм, но на вторую 45-минутку уже не вышел.

ФОТО. Игрок Динамо получил травму в матче Кубка Украины против Александрии