Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок Динамо получил травму в матче Кубка Украины против Александрии
Кубок Украины
17 сентября 2025, 20:35 | Обновлено 17 сентября 2025, 20:45
2391
3

ФОТО. Игрок Динамо получил травму в матче Кубка Украины против Александрии

Александр Шовковский вынужденно заменил Владислава Кабаева в перерыве матча

17 сентября 2025, 20:35 | Обновлено 17 сентября 2025, 20:45
2391
3
ФОТО. Игрок Динамо получил травму в матче Кубка Украины против Александрии

17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник киевлян Александр Шовковский в перерыве произвел вынужденную замену – вместо Владислава Кабаева он выпустил Шолу Огундана.

Кабаев получил повреждение на 35-й минуте – жестко в подкате против него сыграл Андрей Кулаков, которого судья «наградил» желтой карточкой.

Владислав доиграл первый тайм, но на вторую 45-минутку уже не вышел.

ФОТО. Игрок Динамо получил травму в матче Кубка Украины против Александрии

По теме:
Ван Леувен сказал, кто виноват в превышении Кривбассом лимита на легионеров
ВИДЕО. Как Шола вывел Динамо в 1/8 финала Кубка, забив Александрии на 86-й
Дебютант Левого Берега: «Удаление соперника сыграло с нами злую шутку»
Владислав Кабаев Андрей Кулаков фото травма травма ноги Кубок Украины по футболу Динамо Киев Александрия Александрия - Динамо Шола Огундана
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 0
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Теренс рассказал, что является болельщиком Александра

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17 сентября 2025, 20:57 3
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины 2025/26

Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 14:22
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Бокс | 17.09.2025, 06:20
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17.09.2025, 08:43
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitalii
Це мала бути червона.
Ответить
+3
Alexander Киев
👍
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 54
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
15.09.2025, 21:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем