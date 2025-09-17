ВИДЕО. Шахтер в конце 1-го тайма открыл счет в игре с Полесьем Ставки
Первым забитым мячом в дебютном матче отличился Лука Мейреллиш
17 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Игра началась в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 45-й минуте горнякам все-таки удалось открыть счет встречи – первым забитым мячом в дебютном матче отличился нападающий Лука Мейреллиш.
ВИДЕО. Шахтер в конце 1-го тайма открыл счет в игре с Полесьем Ставки
😍 Лука Мейрелліш 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 17, 2025
⚽️ Дебютний гол у першому матчі нападника за «Шахтар» 👏#Shakhtar #ПоліссяСтавкиШахтар pic.twitter.com/ZU9TJukSAw
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в двух сетах переиграла Джессику в первой игре противостояния 1/4 финала КБДК-2025
Теренс рассказал, что является болельщиком Александра