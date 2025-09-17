Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер в конце 1-го тайма открыл счет в игре с Полесьем Ставки
Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 16:24 | Обновлено 17 сентября 2025, 16:41
264
0

ВИДЕО. Шахтер в конце 1-го тайма открыл счет в игре с Полесьем Ставки

Первым забитым мячом в дебютном матче отличился Лука Мейреллиш

17 сентября 2025, 16:24 | Обновлено 17 сентября 2025, 16:41
264
0
ВИДЕО. Шахтер в конце 1-го тайма открыл счет в игре с Полесьем Ставки
ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

17 сентября проходит матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира играют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте горнякам все-таки удалось открыть счет встречи – первым забитым мячом в дебютном матче отличился нападающий Лука Мейреллиш.

ВИДЕО. Шахтер в конце 1-го тайма открыл счет в игре с Полесьем Ставки

По теме:
Полесье Ставки – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
Левый Берег – Виктория. Видео голов и обзор матча Кубка (обновляется)
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк видео голов и обзор Полесье Ставки Лука Мейреллиш
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Украина – 0:1. Первый балл сборной: Костюк дожала Бузас Манейро
Теннис | 17 сентября 2025, 14:05 7
Испания – Украина – 0:1. Первый балл сборной: Костюк дожала Бузас Манейро
Испания – Украина – 0:1. Первый балл сборной: Костюк дожала Бузас Манейро

Марта в двух сетах переиграла Джессику в первой игре противостояния 1/4 финала КБДК-2025

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 0
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Теренс рассказал, что является болельщиком Александра

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2025, 15:48
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16.09.2025, 20:59
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
16.09.2025, 00:26
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 9
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 52
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
Усик встретился с легендой, считающей, что война не только из-за путина
15.09.2025, 21:24 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем