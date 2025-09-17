Мартинелли и Троссард попали в эксклюзивный рейтинг Лиги чемпионов

В матче первого тура Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Атлетик» со счетом 2:0.

В этом поединке голы забили игроки, вышедшие на замену: Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард. Также они отдали друг другу голевые передачи.

Это уже четвертая подобная пара в истории Лиги чемпионов.

Пары игроков, которые выходили на замену в матче Лиги чемпионов и отдали голевую передачу друг другу

4 - Sub pairs to assist one another in a UEFA Champions League match:



- Llorente/Morata - Atlético v Liverpool, Mar 2020

- Alvarez/Doku - Man City v RB Leipzig, Oct 2023

- Doué/Ramos - PSG v Brest, Feb 2025

🆕- Martinelli/Trossard - Arsenal v Athletic, Sep 2025



