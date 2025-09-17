Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мартинелли и Троссард попали в эксклюзивный рейтинг Лиги чемпионов
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 15:50
Мартинелли и Троссард попали в эксклюзивный рейтинг Лиги чемпионов

Игроки вышли на замену и отдали друг другу голевые передачи

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Атлетик» со счетом 2:0.

В этом поединке голы забили игроки, вышедшие на замену: Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард. Также они отдали друг другу голевые передачи.

Это уже четвертая подобная пара в истории Лиги чемпионов.

Пары игроков, которые выходили на замену в матче Лиги чемпионов и отдали голевую передачу друг другу

  • 2020: Маркос Льоренте/Альваро Мората, Атлетико против Ливерпуля
  • 2023: Хулиан Альварес/Жереми Доку, Манчестер Сити против РБ Лейпциг
  • 2025: Дезире Дуэ/Гонсалу Рамуш, ПСЖ против Бреста
  • 2025: Габриэль Мартинелли/Троссард, Арсенал против Атлетико
