Мартинелли и Троссард попали в эксклюзивный рейтинг Лиги чемпионов
Игроки вышли на замену и отдали друг другу голевые передачи
В матче первого тура Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Атлетик» со счетом 2:0.
В этом поединке голы забили игроки, вышедшие на замену: Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард. Также они отдали друг другу голевые передачи.
Это уже четвертая подобная пара в истории Лиги чемпионов.
Пары игроков, которые выходили на замену в матче Лиги чемпионов и отдали голевую передачу друг другу
- 2020: Маркос Льоренте/Альваро Мората, Атлетико против Ливерпуля
- 2023: Хулиан Альварес/Жереми Доку, Манчестер Сити против РБ Лейпциг
- 2025: Дезире Дуэ/Гонсалу Рамуш, ПСЖ против Бреста
- 2025: Габриэль Мартинелли/Троссард, Арсенал против Атлетико
