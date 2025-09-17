Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА

Полтавская «Ворскла» получила трансферный бан от ФИФА – информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации футбола.

Представитель Первой лиги Украины получил запрет на регистрацию новых футболистов, который будет действовать в течении трех трансферных окон. Решение вступило в силу во вторник, 16 сентября.

Это не первое наказание для полтавской команды – в прошлом сезоне в пассиве «Ворсклы» было сразу три бана, однако в июле клубу удалось избавиться от санкций со стороны ФИФА.

В нынешнем сезоне «Ворскла» выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. На данный момент команда Александра Бабича набрала восемь баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

В следующем поединке полтавский клуб сыграет на выезде против ФК «Пробой» 20 сентября.