Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА
Молодежные турниры
17 сентября 2025, 09:51 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:56
61
0

Дмитрий Кубряк обслужит поединок между Брюгге U-19 и Монако U-19

УАФ. Дмитрий Кубряк

На матче основного этапа Юношеской лиги УЕФА будет работать украинская судейская бригада.

Поединок «Брюгге» U-19 (Бельгия) – «Монако» U-19 (Франция) состоится 18 сентября,

Главным арбитром выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему помогут Дмитрий Запороженко и Александр Корнийко.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять бельгиец Матонга Симонини.

Юношеская лига УЕФА судейские назначения Брюгге Монако Дмитрий Кубряк Александр Корнийко Дмитрий Запороженко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
