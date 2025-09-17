Молодежные турниры17 сентября 2025, 09:51 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:56
61
0
Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА
Дмитрий Кубряк обслужит поединок между Брюгге U-19 и Монако U-19
На матче основного этапа Юношеской лиги УЕФА будет работать украинская судейская бригада.
Поединок «Брюгге» U-19 (Бельгия) – «Монако» U-19 (Франция) состоится 18 сентября,
Главным арбитром выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему помогут Дмитрий Запороженко и Александр Корнийко.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять бельгиец Матонга Симонини.
