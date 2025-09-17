Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Ювентус вырвал ничью с матче с Боруссией Дортмунд
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 00:34 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:15
175
0

ВИДЕО. Как Ювентус вырвал ничью с матче с Боруссией Дортмунд

Невероятная концовка матча между «зебрами» и «пчелами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимал стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 86-й минуте преимущество гостей увеличилось благодаря голу Бенсебаини с пенальти, но взятия ворот от Влаховича и Келли принесли «зебрам» ничью со счетом 4:4.

❗️ ВИДЕО. Как Ювентус вырвал ничью с матче с Боруссией Дортмунд

Ювентус Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Лига чемпионов Душан Влахович Рами Бенсебаини Ллойд Келли
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
