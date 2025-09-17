ВИДЕО. Как Ювентус вырвал ничью с матче с Боруссией Дортмунд
Невероятная концовка матча между «зебрами» и «пчелами»
Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.
Встречу принимал стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
На 86-й минуте преимущество гостей увеличилось благодаря голу Бенсебаини с пенальти, но взятия ворот от Влаховича и Келли принесли «зебрам» ничью со счетом 4:4.
