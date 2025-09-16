ВИДЕО. Как был забит первый гол нового сезона Лиги чемпионов

Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.

Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте нападающий гостей Промис Дэвид реализовал пенальти, тем самым забил первый гол нового сезона Лиги чемпионов.

