  4. ВИДЕО. Как был забит первый гол нового сезона Лиги чемпионов
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 20:00 | Обновлено 16 сентября 2025, 20:32
ВИДЕО. Как был забит первый гол нового сезона Лиги чемпионов

«Юнион» Сен-Жилуаз вышел вперед в игре с «ПСВ»

ВИДЕО. Как был забит первый гол нового сезона Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Промис Дэвид

Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.

Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

На 9-й минуте нападающий гостей Промис Дэвид реализовал пенальти, тем самым забил первый гол нового сезона Лиги чемпионов.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
