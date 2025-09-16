Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону
Испания
16 сентября 2025, 07:59 |
Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону

Владислав имел личный разговор с наставником каталонской команды

Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий рассказал, что перед переходом в расположение испанской Жироны Владислав Ванат поговорил с наставником команды Мичелом.

– Разговаривал с Мичелом?

– Перед трансфером Владислав поговорил с Мичелом, который объяснил свое видение, роль игрока в системе и заверил, что рассчитывает на него в будущем команды.

Таким образом, переход Ваната в Жирону — это не только трансфер в Ла Лигу, но и возможность быть частью проекта с амбициозными целями, — сказал Шаблий.

Владислав уже отметился дебютным голом за новую команду, поразив ворота Сельты (1:1) в четвертом туре испанской Ла Лиги.

По теме:
БОНДАРЕНКО: «Досадная потеря очков. Они бы Шахтеру пригодились бы»
Арда ТУРАН: «Это не тот футбол, который я хочу видеть от Шахтера»
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
Владислав Ванат Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига Динамо Киев трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ чемпионат Испании по футболу чемпионат Украины по футболу Вадим Шаблий
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
