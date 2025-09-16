Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий рассказал, что перед переходом в расположение испанской Жироны Владислав Ванат поговорил с наставником команды Мичелом.

– Разговаривал с Мичелом?

– Перед трансфером Владислав поговорил с Мичелом, который объяснил свое видение, роль игрока в системе и заверил, что рассчитывает на него в будущем команды.

Таким образом, переход Ваната в Жирону — это не только трансфер в Ла Лигу, но и возможность быть частью проекта с амбициозными целями, — сказал Шаблий.

Владислав уже отметился дебютным голом за новую команду, поразив ворота Сельты (1:1) в четвертом туре испанской Ла Лиги.