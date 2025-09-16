Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 04:37 | Обновлено 16 сентября 2025, 04:38
Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Мы очень рады принять участие в этом турнире»

Главный тренер «Атлетика» поделился ожиданиями от игры с «Арсеналом»

Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Мы очень рады принять участие в этом турнире»
УЕФА. Эрнесто Вальверде

Главный тренер испанского «Атлетика» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Мы очень рады принять участие в этом турнире и хотим побороться за победу. Мы понимаем, что уровень сложности растет, что клубы не сдерживают своих сил, и что для нас это также возможность проверить себя.

Когда играешь против одного из фаворитов турнира и Премьер-лиги, нужно быть очень осторожным, использовать свои возможности и не пропускать слишком много голов. Они играют в очень высоком темпе, что заставляет тебя двигаться к своей цели. Это как когда к нам приезжают «Реал Мадрид» или «Барселона» — с такими командами нужно стараться показать идеальную игру.

Мерино и Субименди? Я всегда видел, что они хорошо играют, это те же игроки, что и в «Реал Сосьедаде». Они очень хорошо стартовали в «Арсенале», имея качества, чтобы заявить о себе. Они знают нас, и это их преимущество, но мы тоже знаем их. Это дополнительная мотивация играть против этих игроков».

Матч между «Атлетиком» Бильбао и «Арсеналом» состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву.

Эрнесто Вальверде пресс-конференция Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
