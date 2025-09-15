Роналду во второй раз с сезона 2003/04 не сыграет в Лиге чемпионов

Сезон 2025/26 станет необычным в карьере Криштиану Роналду.

Начиная с сезона 2003/04, легендарный португалец лишь во второй раз не примет участие в Лиге чемпионов (УЕФА или АФК).

Первый подобный случай был зафиксирован в сезоне 2022/23.

Криштиану Роналду в Лиге чемпионов (УЕФА или АФК)

2003/04 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)

2004/05 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)

2005/06 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)

2006/07 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)

2007/08 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)

2008/09 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)

2009/10 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2010/11 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2011/12 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2012/13 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2013/14 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2014/15 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2015/16 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2016/17 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2017/18 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)

2018/19 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)

2019/20 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)

2020/21 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)

2021/22 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)

2022/23 – не участвовал (Манчестер Юнайтед)

2023/24 – Лига чемпионов АФК (Аль-Наср)

2024/25 – Лига чемпионов АФК (Аль-Наср)

2025/26 – не участвует (Аль-Наср)