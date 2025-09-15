Роналду во второй раз с сезона 2003/04 не сыграет в Лиге чемпионов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 19:21 | Обновлено 15 сентября 2025, 19:22
Во внимание принимались главные турниры УЕФА и АФК

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сезон 2025/26 станет необычным в карьере Криштиану Роналду.

Начиная с сезона 2003/04, легендарный португалец лишь во второй раз не примет участие в Лиге чемпионов (УЕФА или АФК).

Первый подобный случай был зафиксирован в сезоне 2022/23.

Криштиану Роналду в Лиге чемпионов (УЕФА или АФК)

  • 2003/04 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
  • 2004/05 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
  • 2005/06 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
  • 2006/07 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
  • 2007/08 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
  • 2008/09 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
  • 2009/10 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2010/11 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2011/12 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2012/13 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2013/14 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2014/15 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2015/16 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2016/17 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2017/18 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
  • 2018/19 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)
  • 2019/20 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)
  • 2020/21 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)
  • 2021/22 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
  • 2022/23 – не участвовал (Манчестер Юнайтед)
  • 2023/24 – Лига чемпионов АФК (Аль-Наср)
  • 2024/25 – Лига чемпионов АФК (Аль-Наср)
  • 2025/26 – не участвует (Аль-Наср)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
