Роналду во второй раз с сезона 2003/04 не сыграет в Лиге чемпионов
Во внимание принимались главные турниры УЕФА и АФК
Сезон 2025/26 станет необычным в карьере Криштиану Роналду.
Начиная с сезона 2003/04, легендарный португалец лишь во второй раз не примет участие в Лиге чемпионов (УЕФА или АФК).
Первый подобный случай был зафиксирован в сезоне 2022/23.
Криштиану Роналду в Лиге чемпионов (УЕФА или АФК)
- 2003/04 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
- 2004/05 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
- 2005/06 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
- 2006/07 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
- 2007/08 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
- 2008/09 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
- 2009/10 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2010/11 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2011/12 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2012/13 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2013/14 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2014/15 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2015/16 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2016/17 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2017/18 – Лига чемпионов УЕФА (Реал)
- 2018/19 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)
- 2019/20 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)
- 2020/21 – Лига чемпионов УЕФА (Ювентус)
- 2021/22 – Лига чемпионов УЕФА (Манчестер Юнайтед)
- 2022/23 – не участвовал (Манчестер Юнайтед)
- 2023/24 – Лига чемпионов АФК (Аль-Наср)
- 2024/25 – Лига чемпионов АФК (Аль-Наср)
- 2025/26 – не участвует (Аль-Наср)
It'll be a rare season WITHOUT Cristiano Ronaldo playing in a Champions League competition 🥺❌ pic.twitter.com/Jhyked0q0W— OneFootball (@OneFootball) September 15, 2025
