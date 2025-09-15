Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
Вторая лига
Горняк-Спорт
13.09.2025 12:30 – FT 1 : 1
Колос-2 Ковалевка
Украина. Вторая лига
15 сентября 2025, 14:12 | Обновлено 15 сентября 2025, 14:13
Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор

«Колос-2» потерял очки и опустился на второе место

Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
ФК Колос-2

Во Второй лиге состоялись матчи восьмого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле сыграл с «Колосом-2».

Перед началом тура «Колос-2» возглавлял турнирную таблицу группы Б Второй лиги. «Горняк-Спорт» шел на девятом месте.

На 23-й минуте «Колос-2» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал Артем Недоля.

«Горняк-Спорт» вышел вперед на 42-й минуте. Счет в матче открыл Злат Златьев.

Несмотря на отсутствие одного игрока, «Колос-2» действовал активно и смог отыграться. На 57-й минуте отличился Сергей Шевчук.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1

Голы: Златьев, 42 – Шевчук, 57

Удаление: Недоля (Колос-2), 23

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шевчук (Колос-2 Ковалевка).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Злат Златьев (Горняк-Спорт).
23’
Игрок команды Колос-2 Ковалевка получает красную карточку.
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
