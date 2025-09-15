Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
«Колос-2» потерял очки и опустился на второе место
Во Второй лиге состоялись матчи восьмого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле сыграл с «Колосом-2».
Перед началом тура «Колос-2» возглавлял турнирную таблицу группы Б Второй лиги. «Горняк-Спорт» шел на девятом месте.
На 23-й минуте «Колос-2» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал Артем Недоля.
«Горняк-Спорт» вышел вперед на 42-й минуте. Счет в матче открыл Злат Златьев.
Несмотря на отсутствие одного игрока, «Колос-2» действовал активно и смог отыграться. На 57-й минуте отличился Сергей Шевчук.
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября
Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1
Голы: Златьев, 42 – Шевчук, 57
Удаление: Недоля (Колос-2), 23
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
