Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи восьмого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле сыграл с «Колосом-2».

Перед началом тура «Колос-2» возглавлял турнирную таблицу группы Б Второй лиги. «Горняк-Спорт» шел на девятом месте.

На 23-й минуте «Колос-2» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал Артем Недоля.

«Горняк-Спорт» вышел вперед на 42-й минуте. Счет в матче открыл Злат Златьев.

Несмотря на отсутствие одного игрока, «Колос-2» действовал активно и смог отыграться. На 57-й минуте отличился Сергей Шевчук.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1

Голы: Златьев, 42 – Шевчук, 57

Удаление: Недоля (Колос-2), 23

