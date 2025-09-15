Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усик уже на подходе. Саленко – о перспективах боксера сыграть за Полесье
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 14:26 |
264
1

Усик уже на подходе. Саленко – о перспективах боксера сыграть за Полесье

Олег Саленко считает, что чемпион мира по боксу обязательно выйдет на поле в футболке житомирян

15 сентября 2025, 14:26 |
264
1
Усик уже на подходе. Саленко – о перспективах боксера сыграть за Полесье
ФК Полесье. Геннадий Буткевич и Александр Усик

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко подвел итоги пятого тура в украинской Премьер-лиге. В частности, эксперт высказался о перспективах чемпиона мира по боксу Александра Усика сыграть за «Полесье».

– В весенней части сезона мы должны увидеть настоящий потенциал «Полесья», если, конечно, наставник справиться с этим вызовом, – сказал Саленко. – А там смотри и Александр Усик наберет нужные кондиции (улыбается). Уверен, что это произойдет. Пусть это будет в качестве какого-то шоу, но Усик сыграет за житомирян, может, в матче, судьба которого уже будет решена.

Напомним, что чемпион мира по боксу по версии WBO, WBC, WBA, IBO Александр Усик подписал контракт с «Полесьем» в 2023 году, но на поле в составе житомирян в официальных матчах пока не выходил.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ
Легенда Динамо: «Это уже вопрос к Шовковскому и Турану»
ТУТТИ: «Жаль, что нам не удалось реализовать свои моменты»
Олег Саленко Полесье Житомир Александр Усик Украинская Премьер-лига бокс
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Бокс | 15 сентября 2025, 03:10 0
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру

Александр встретился с Клементе Руссо

Хачериди пояснил, почему подписал контракт с Черноморцем
Футбол | 15 сентября 2025, 14:19 0
Хачериди пояснил, почему подписал контракт с Черноморцем
Хачериди пояснил, почему подписал контракт с Черноморцем

Евгений заявил, что соскучился по футболу

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!
Бокс | 15.09.2025, 07:09
Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!
Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Футбол | 15.09.2025, 07:36
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
х..ня...
Ответить
0
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 24
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 15
Бокс
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем