Усик уже на подходе. Саленко – о перспективах боксера сыграть за Полесье

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко подвел итоги пятого тура в украинской Премьер-лиге. В частности, эксперт высказался о перспективах чемпиона мира по боксу Александра Усика сыграть за «Полесье».

– В весенней части сезона мы должны увидеть настоящий потенциал «Полесья», если, конечно, наставник справиться с этим вызовом, – сказал Саленко. – А там смотри и Александр Усик наберет нужные кондиции (улыбается). Уверен, что это произойдет. Пусть это будет в качестве какого-то шоу, но Усик сыграет за житомирян, может, в матче, судьба которого уже будет решена.

Напомним, что чемпион мира по боксу по версии WBO, WBC, WBA, IBO Александр Усик подписал контракт с «Полесьем» в 2023 году, но на поле в составе житомирян в официальных матчах пока не выходил.