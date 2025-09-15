Голкипер Полесья отпраздновал «сухой» юбилей

В поединке с «Кривбассом» (1:0) 32-летний голкипер житомирян Евгений Волынец 50-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины.

Он стал 35-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа.

33 сухих матча Евгений провел за «Колос», 9 – за «Днепр-1» и 8 – за «Полесье». Не забивали Волынцу игроки 20 клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Вереса», «Ингульца», «Львова» – по 5 раз, «Динамо» и «Металлиста 1925» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Евгения Волынца в УПЛ