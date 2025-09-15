Голкипер Полесья отпраздновал «сухой» юбилей
Евгений Волынец 50-й раз сыграл на «ноль» в чемпионатах Украины
В поединке с «Кривбассом» (1:0) 32-летний голкипер житомирян Евгений Волынец 50-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины.
Он стал 35-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа.
33 сухих матча Евгений провел за «Колос», 9 – за «Днепр-1» и 8 – за «Полесье». Не забивали Волынцу игроки 20 клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Вереса», «Ингульца», «Львова» – по 5 раз, «Динамо» и «Металлиста 1925» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи Евгения Волынца в УПЛ
|
СМ
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
15.09.2019
|
Колос
|
Львов
|
1:0 (д)
|
10-й
|
14.02.2021
|
Колос
|
Шахтер
|
0:0 (д)
|
20-й
|
04.12.2021
|
Колос
|
Металлист 1925
|
1:0 (г)
|
30-й
|
09.04.2023
|
Колос
|
Металлист 1925
|
3:0 (д)
|
40-й
|
31.03.2024
|
Днепр-1
|
Колос
|
2:0 (г)
|
50-й
|
14.09.2025
|
Полесье
|
Кривбасс
|
1:0 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги
Тимерлан Григорчук выбыл примерно на полгода