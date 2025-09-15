Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Полесья отпраздновал «сухой» юбилей
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 12:25 |
129
0

Голкипер Полесья отпраздновал «сухой» юбилей

Евгений Волынец 50-й раз сыграл на «ноль» в чемпионатах Украины

15 сентября 2025, 12:25 |
129
0
Голкипер Полесья отпраздновал «сухой» юбилей
ФК Полесье. Евгений Волынец

В поединке с «Кривбассом» (1:0) 32-летний голкипер житомирян Евгений Волынец 50-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в чемпионатах Украины.

Он стал 35-м вратарем в истории УПЛ, достигшим этого рубежа.

33 сухих матча Евгений провел за «Колос», 9 – за «Днепр-1» и 8 – за «Полесье». Не забивали Волынцу игроки 20 клубов элитного дивизиона. Чаще других футболисты «Вереса», «Ингульца», «Львова» – по 5 раз, «Динамо» и «Металлиста 1925» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Евгения Волынца в УПЛ

СМ

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-й

15.09.2019

Колос

Львов

1:0 (д)

10-й

14.02.2021

Колос

Шахтер

0:0 (д)

20-й

04.12.2021

Колос

Металлист 1925

1:0 (г)

30-й

09.04.2023

Колос

Металлист 1925

3:0 (д)

40-й

31.03.2024

Днепр-1

Колос

2:0 (г)

50-й

14.09.2025

Полесье

Кривбасс

1:0 (г)

По теме:
Олег САЛЕНКО: «У Оболони потенциально отобрали два очка»
Бражко одним словом отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Звезда Шахтера подколол Ваната после дебютного гола форварда за Жирону
цифры и факты Украинская Премьер-лига Евгений Волынец
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15 сентября 2025, 06:23 24
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Сын известного украинского тренера получил тяжелую травму
Футбол | 15 сентября 2025, 12:10 0
Сын известного украинского тренера получил тяжелую травму
Сын известного украинского тренера получил тяжелую травму

Тимерлан Григорчук выбыл примерно на полгода

Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2025, 17:31
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колос в лидерах
Футбол | 15.09.2025, 06:05
Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колос в лидерах
Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колос в лидерах
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 14.09.2025, 21:07
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
13.09.2025, 20:00 229
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15 1
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем