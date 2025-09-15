Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Главное, что мы взяли очко на выезде»

В матче шестого тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде сыграл вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой». Итог поединка подвел главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Много борьбы было. Эмоциональный первый тайм, преимущество полностью было на стороне Ворсклы. Не могу сказать, что там стопроцентные моменты были, но по накалу, по агрессии не давали нам ничего поделать. Прессинговали нас, мы претерпели. Где-то во втором тайме немного выровняли, и самое главное, что не проиграли единоборство. Хочется добавить качества игры, но нам не дала это сделать Ворскла. Они агрессивно против нас играли, на ноге сидели и было тяжело. Именно и будем двигаться дальше», – сказал Александр Чижевский.