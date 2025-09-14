Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 22:04 |
Игорь ТИМЧЕНКО: «Я могу только поблагодарить своих футболистов»

Тренер «Полтавы» прокомментировал матч пятого тура УПЛ

Игорь ТИМЧЕНКО: «Я могу только поблагодарить своих футболистов»
ФК Карпаты. Иорь Тимченко

Главный тренер «Полтавы» Игорь Тимченко прокомментировал матч пятого тура УПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Карпатами»:

– Очень тяжелая для нас игра с очень хорошей командой с прекрасными традициями. «Карпаты» имеют в своем составе хороших футболистов, много легионеров. Мы ожидали тяжелой игры. Я считаю, что в первом тайме мы хорошо играли. Где-то до 35-й минуты моментов у наших ворот было не много. Под конец тайма они начали появляться. Во втором тайме наша игра мне не понравилась, ведь мы слишком прижались к своим воротам. «Карпаты» создали много моментов, забили, могли забивать еще. У нас были контратаки, из которых можно было бы что-то выжать. Второй тайм не понравился, но своим игрокам за самоотдачу я могу только поблагодарить.

– Почему во втором тайме команда села в низкий оборонительный блок?

– Думаю, на это повлияли несколько факторов. На подсознательном уровне, когда игроки выигрывают 1:0, они пытаются удержать результат. Также у нас сейчас травмированы восемь игроков, поэтому нам сложно усилить игру. Моменты, когда игроки падают на поле от истощения – это следствие отсутствия равноценных замен.

– Вы довольны результатом?

– Конечно, мы довольны. Мы реалисты. Я не буду говорить, что мы должны были сегодня обыграть «Карпаты». Первый тайм мне понравился, второй – нет. Я могу только поблагодарить своих футболистов за самоотдачу и желание. Но нужно играть смелее. Мы довольны результатом. По бюджету «Карпаты» превосходят нас в десять раз. Поэтому да.

Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Украинская Премьер-лига Карпаты - Полтава Игорь Тимченко
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
