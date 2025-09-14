Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд догнал Агуэро и Руни по количеству голов в дерби Манчестера
Англия
14 сентября 2025, 21:24
0

Холанд догнал Агуэро и Руни по количеству голов в дерби Манчестера

Фоден также приблизился к лидерам

Холанд догнал Агуэро и Руни по количеству голов в дерби Манчестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Героями дерби стали Фил Фоден и Эрлинг Холанд.

Фил Фоден, забив первый гол в матче, имеет теперь 20 результативных действий против команд из «большой шестерки» в матчах АПЛ: 15 голов и 5 результативных передач. Это уже его 7-й забитый мяч в ворота «Манчестер Юнайтед».

Больше Фодена в дерби Манчестера забивали только Серхио Агуэро, Уэйн Руни и Эрлинг Холанд (по 8).

Второй и третий голы в матче забил как раз норвежский форвард. Теперь в активе Холанда 11 результативных действий (8 голов и 3 ассиста) в дерби. Только Райан Гиггз имеет больше (13).

Всего в сезоне АПЛ 2025/26 норвежский форвард забил 5 голов в 4 матчах.

Стоит также отметить, что Эрлинг Холанд забил 50 голов в домашних матчах «Манчестер Сити» в АПЛ. Сделал он это за 50 матчей.

