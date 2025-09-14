Холанд догнал Агуэро и Руни по количеству голов в дерби Манчестера
Фоден также приблизился к лидерам
В матче четвертого тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.
Героями дерби стали Фил Фоден и Эрлинг Холанд.
Фил Фоден, забив первый гол в матче, имеет теперь 20 результативных действий против команд из «большой шестерки» в матчах АПЛ: 15 голов и 5 результативных передач. Это уже его 7-й забитый мяч в ворота «Манчестер Юнайтед».
Больше Фодена в дерби Манчестера забивали только Серхио Агуэро, Уэйн Руни и Эрлинг Холанд (по 8).
Второй и третий голы в матче забил как раз норвежский форвард. Теперь в активе Холанда 11 результативных действий (8 голов и 3 ассиста) в дерби. Только Райан Гиггз имеет больше (13).
Всего в сезоне АПЛ 2025/26 норвежский форвард забил 5 голов в 4 матчах.
Стоит также отметить, что Эрлинг Холанд забил 50 голов в домашних матчах «Манчестер Сити» в АПЛ. Сделал он это за 50 матчей.
4 - With just four points from four games (W1 D1 L2), this is Manchester United’s poorest start to a league season since 1992-93, when they also had four points from their opening four matches under Alex Ferguson. Misery. pic.twitter.com/zW5QH4u2jy— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2025
Pep Guardiola has now taken charge of 600 top-flight league games as a manager.— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) September 14, 2025
◉ 446 wins
◉ 85 draws
◉ 69 defeats
An incredible 74.3% win ratio. 📈 pic.twitter.com/g4D6uHdYY1
10 - Today was Man City boss Pep Guardiola’s 10th Premier League Manchester derby win, making him only the third manager for either City or United to win 10+ league derbies, after Alex Ferguson (20) and Matt Busby (15). Tide. pic.twitter.com/WGQUKBKKFj— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2025
This is the first Manchester derby in Premier League history to have no cards shown for either side, with today their 57th encounter in the competition. 👀 https://t.co/55KLzsHLso— Squawka (@Squawka) September 14, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате
Американец победил мексиканца в Лас-Вегасе