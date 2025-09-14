Шаран вспомнил, сколько динамовцы получили за победу над Спартаком

Ровно 31 год назад киевское «Динамо» утерло нос московским «спартачам»

В истории украинского футбола 90-х годов было два самых принципиальных противостояния, о которых до сих пор вспоминают болельщики со стажем. Это поединки киевского «Динамо» против московского «спартака» в Лиге чемпионов сезона 1994/95 и матчи Украины с Россией в отборочном цикле Чемпионата Европы 2000 года.

Первая из таких игр состоялась 31 год назад, когда 14 сентября 1994 года возглавляемая Йожефом Сабо динамовская команда принимала в столице Украины московский «спартак». Сказать, что этот матч вызвал повышенный интерес среди болельщиков – значит, ничего не сказать. Трибуны тогда еще Республиканского стадиона были заполнены до отказа, причем количество желающих попасть на этот матч значительно превышало 100-тысячную вместимость спортивной арены. Ажиотаж вокруг встречи двух непримиримых соперников, да еще и на уровне Лиги чемпионов, был невиданным. Поэтому неудивительно, что и градус борьбы на футбольном поле был достаточно высоким. После первого тайма «Динамо» проигрывало 0:2, однако то, что произошло после перерыва, поставило на уши не только весь Киев, но и всю Украину! Подопечным Йожефа Сабо удалось продемонстрировать характер и волю, переломить ход поединка, забить три мяча и победить 3:2. О том, что происходило за кулисами того легендарного матча, в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал экс-игрок «Динамо» Владимир Шаран.

– Что за перевоплощение произошло в стане динамовцев в перерыве того поединка со «спартаком»?

– Хотя с тех пор прошло более трех десятков лет, перипетии матча хорошо помню до сих пор. Скажу откровенно: такого поворота событий в этой игре не ожидал никто – ни болельщики, ни мы сами. Особенно если учесть, что еще в ходе первого тайма, когда счет был 0:1, Дима Михайленко не реализовал пенальти. На перерыв наша команда уходила, когда на табло светилось 0:2. Но в раздевалке Йожеф Сабо сумел найти нужные слова, подстегнув ребят. Помню, как он акцентировал внимание на том, что на нас смотрят 100 тысяч зрителей и мы должны собрать волю в кулак и показать, на что на самом деле способны. Мы и сами понимали: вся Украина с нетерпением ждала этого противостояния! К тому же, в турнирном плане встреча со спартаковцами многое решала.

– Вокруг этого матча было много разговоров о высоких денежных ставках. Мол, каждому футболисту «Динамо» в перерыве игры были предложены огромные даже по нынешним меркам деньги – по 20 тысяч. Это действительно так?

– Не совсем. Нам еще до игры обещали вознаграждение. По 15 тысяч долларов. А в перерыве никто ничего нам не добавлял.

– Чем запомнился вам второй тайм?

– Уверенности добавил гол Вити Леоненко. Он поразил ворота вскоре после возобновления игры, и это придало команде уверенности.

